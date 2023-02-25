Чесноков: не думаю, что у Медведева будут проблемы в матче против Маррея

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче с британцем Энди Марреем.

«Вчера Медведев был другим теннисистом. Очень хорошо сыграл против Оже-Альяссима. Что касается сегодняшней встречи, Даниил должен выиграть в двух сетах. Не думаю, что будут проблемы у нашего спортсмена. Для меня он фаворит в этой встрече», — цитирует Чеснокова Sport24.

Медведев одержал победу в двух сетах над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. 25 февраля Медведев встретится в финале с Марреем.

Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.

Ранее Медведев назвал легендой Маррея.