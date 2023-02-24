Медведев назвал легендой Маррея, соперника по финалу теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев похвалил британца Энди Маррея, который станет его соперником в финале турнира в Дохе.

«Он — легенда. Он играет всё лучше и лучше — не только здесь, но и вообще. Это удивительно видеть. Он сражается. Очень рад, что встречусь с ним завтра», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Медведев одержал победу в двух сетах над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Медведев встретится в финале с британцем Энди Марреем.

Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.

Ранее Медведев поделился эмоциями от победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире в Дохе.