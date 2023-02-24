Узнать больше

Медведев поделился эмоциями от победы над Оже-Альяссимом на турнире в Дохе

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Уверенность имеет значение, потому что у Оже-Альяссима было три сетбола. Мне удалось просто остаться во втором сете, и этого было достаточно, чтобы выиграть, но матч был очень высокого уровня. Два часа на два сета», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин одержал победу в двух сетах над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Медведев встретится в финале с британцем Энди Марреем. 

Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сыграют в финале парного турнира в Дубае (ОАЭ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить