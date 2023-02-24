Медведев поделился эмоциями от победы над Оже-Альяссимом на турнире в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Уверенность имеет значение, потому что у Оже-Альяссима было три сетбола. Мне удалось просто остаться во втором сете, и этого было достаточно, чтобы выиграть, но матч был очень высокого уровня. Два часа на два сета», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин одержал победу в двух сетах над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Медведев встретится в финале с британцем Энди Марреем.

Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сыграют в финале парного турнира в Дубае (ОАЭ).