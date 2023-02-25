Кафельников: Медведев — молодец, комментарии тут просто излишни
- Legion-Media
«Результат отличный — Даниил выигрывает второй турнир подряд. Комментарии тут просто излишни, молодец! На следующей неделе у него турнир в Дубае? Думаю, что ему хватит сил. Медведев — физически крепкий парень», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».
В финале россиянин победил Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Медведев сделал пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах из восьми.
У Маррея один эйс и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из семи.
Для россиянина это 17-й титул ATP в карьере.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе.