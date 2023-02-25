Узнать больше

Кафельников: Медведев — молодец, комментарии тут просто излишни

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу россиянина Даниила Медведева над британцем Энди Марреем в финале турнира в Дохе.
Кафельников: Медведев — молодец, комментарии тут просто излишни
  • Legion-Media

«Результат отличный — Даниил выигрывает второй турнир подряд. Комментарии тут просто излишни, молодец! На следующей неделе у него турнир в Дубае? Думаю, что ему хватит сил. Медведев — физически крепкий парень», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

В финале россиянин победил Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Медведев сделал пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах из восьми.

У Маррея один эйс и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из семи.

Для россиянина это 17-й титул ATP в карьере.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить