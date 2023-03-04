Украинский теннисист высказался против осуждения российских спортсменов

Украинский теннисист Олег Приходько назвал причины совместных выступлений в паре с россиянином Яном Бондаревским в прошлом году.

«Сыграл пару с российским теннисистом, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом, потому что для меня национальность не имеет значения. Считаю, что человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — приводит слова Приходько «Большой теннис Украины».

Теннисист отметил, что у него много друзей из России.

«К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России, моя девушка также из России. Все они всячески мне помогают. Не считаю, что я совершил какой-то страшный поступок», — заявил он.

Также Приходько рассказал, были ли рекомендации со стороны Федерации тенниса Украины не играть с россиянином.

«Да, но я имею собственные взгляды, поэтому поступил так, как считал нужным. Я бы не стал слепо соблюдать политику партии. Считаю, что осуждение спортсменов лишь разжигает конфликт. Таким образом мы начинаем устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — подытожил теннисист.

Приходько является второй ракеткой Украины в парном разряде, располагаясь на 121-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).