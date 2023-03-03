Медведев победил Джоковича в 1/2 финала турнира в Дубае
- AP
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Теннисист из России в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Медведев в последний раз обыгрывал Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года.
Следующим соперником россиянина станет его соотечественник Андрей Рублёв.
Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.
Ранее сообщалось, что Эрика Андреева не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в США.