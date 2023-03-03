Медведев победил Джоковича в 1/2 финала турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев оформил выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).

Теннисист из России в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Медведев в последний раз обыгрывал Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года.

Следующим соперником россиянина станет его соотечественник Андрей Рублёв.

Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.

Ранее сообщалось, что Эрика Андреева не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в США.