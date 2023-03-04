Джокович пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами из-за отказа во въезде в США

Американский сенатор Рик Скотт сообщил, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в США.

Американский сенатор призвал президента США Джо Байдена лично вмешаться в эту ситуацию и позволить 35-летнему сербу въехать в страну.

«Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в США», — написал Скотт в Twitter.

Напомним, что теннисист просил разрешения въехать в США без прививки от коронавирусной инфекции.

Американские власти продлили ограничение на въезд для непривитых спортсменов до 11 мая. Таким образом, Джокович не примет участия в предстоящих турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан‑Уэллсе и Майами.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).