Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Накашиму во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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«Я никогда не показывал свой лучший теннис в Индиан-Уэллсе, так что уверенность в себе играет важную роль. Например, сегодня матчс Брэндоном был очень упорным, у него было много брейк-пойнтов, я вполне мог проиграть. Но в нужные моменты я делал эйсы, выигрывал длинные размены. Надеюсь, уверенность поможет мне пройти далеко», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
Медведев победил Накашиму со счётом 6:4, 6:3. В следующем раунде Медведев сыграет с белорусом Ильёй Ивашкой.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США).