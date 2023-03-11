Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Накашиму во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накашимой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я никогда не показывал свой лучший теннис в Индиан-Уэллсе, так что уверенность в себе играет важную роль. Например, сегодня матчс Брэндоном был очень упорным, у него было много брейк-пойнтов, я вполне мог проиграть. Но в нужные моменты я делал эйсы, выигрывал длинные размены. Надеюсь, уверенность поможет мне пройти далеко», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Медведев победил Накашиму со счётом 6:4, 6:3. В следующем раунде Медведев сыграет с белорусом Ильёй Ивашкой.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США).