Грачёва обыграла Мартич и вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение 25-й ракетке турнира Петре Мартич из Хорватии в двух сетах со счётом 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 14 минут.
Следующей соперницей Грачёвой, которая занимает 66-е место в рейтинге WTA, станет победительница матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (восьмая сеяная) и немкой Татьяной Марией.
Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее Даниил Медведев оценил свои шансы выиграть турнир ATP в Индиан-Уэллсе.