Грачёва обыграла Мартич и вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Варвара Грачёва оформила выход в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

Теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение 25-й ракетке турнира Петре Мартич из Хорватии в двух сетах со счётом 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Следующей соперницей Грачёвой, которая занимает 66-е место в рейтинге WTA, станет победительница матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (восьмая сеяная) и немкой Татьяной Марией.

Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Даниил Медведев оценил свои шансы выиграть турнир ATP в Индиан-Уэллсе.