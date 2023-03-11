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Грачёва обыграла Мартич и вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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Россиянка Варвара Грачёва оформила выход в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

Теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение 25-й ракетке турнира Петре Мартич из Хорватии в двух сетах со счётом 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Следующей соперницей Грачёвой, которая занимает 66-е место в рейтинге WTA, станет победительница матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (восьмая сеяная) и немкой Татьяной Марией.

Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Даниил Медведев оценил свои шансы выиграть турнир ATP в Индиан-Уэллсе.

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