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Медведев считает, что сможет выиграть турнир в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы выиграть турнир ATP в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев считает, что сможет выиграть турнир в Индиан-Уэллсе
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что могу взять здесь титул, честно говоря, я должен верить, что могу побеждать, где угодно. Я надеюсь, что смогу победить на «Ролан Гаррос».

Уверен, что в свой хороший день я способен выиграть любой турнир в мире», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

11 марта Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Эта победа стала для россиянина пятнадцатой подряд.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался насчёт победной серии Даниила Медведева.

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