Тарпищев уверен, что победная серия Медведева может превысить 20 матчей

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался насчёт победной серии Даниила Медведева.

«Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Остаётся только продолжать прибавлять в игре.

Его победная серия может достигнуть и 20 матчей и более. Тут же ещё важна удача в жеребьёвке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

11 марта Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе. Эта победа стала для россиянина пятнадцатой подряд.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Накашиму во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.