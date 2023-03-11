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Тарпищев уверен, что победная серия Медведева может превысить 20 матчей

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался насчёт победной серии Даниила Медведева.
Тарпищев уверен, что победная серия Медведева может превысить 20 матчей
  • РИА Новости

«Функционально и эмоционально Даня играет нормально. Остаётся только продолжать прибавлять в игре.

Его победная серия может достигнуть и 20 матчей и более. Тут же ещё важна удача в жеребьёвке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

11 марта Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе. Эта победа стала для россиянина пятнадцатой подряд.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Накашиму во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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