Рублёв — о матче с Умбером: он начал очень хорошо, это надломило меня

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Уго Умбером в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, США (7:5, 6:3).

«Он начал очень хорошо. Это надломило меня, и я подумал: «Не знаю, наверное, сегодня не мой день». Вначале я не очень хорошо чувствовал мяч.

И потом я начал говорить себе: «Хорошо, сегодня не мой день, он лучше, и всё». Но, как только я сделал несколько брейков, поборол это чувство и начал ощущать себя уверенно», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В матче против Умбера Рублёв сделал четыре подачи навылет при четырёх реализованных брейк-пойнтах из шести. Его соперник совершил четыре эйса и четыре двойные ошибки. Он также реализовал один брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублёв сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей игры с немцем Александром Зверевым в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).