Узнать больше

Янчук посоветовал российским теннисистам не реагировать на провокации украинцев

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российским теннисистам не стоит реагировать на провокации украинцев.
Янчук посоветовал российским теннисистам не реагировать на провокации украинцев
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Debnam

«Реагировать на провокации со стороны украинских теннисисток следует естественным путём. Цуренко и Костюк повели себя некрасиво. Но чего нам возникать? Если даже соперницы не хотят выходить с нашими девушками на корт — это их позиция и их проблемы. Нам остаётся просто делать свою работу и никак не реагировать. Ну не пожала Костюк руку Грачёвой — и бог с ней. Это не настолько важное событие. Пускай остаётся на её совести», — заявил Янчук RT.

Ранее Янчук высказался о защите прав российских теннисистов Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить