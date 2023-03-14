Янчук посоветовал российским теннисистам не реагировать на провокации украинцев

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российским теннисистам не стоит реагировать на провокации украинцев.

«Реагировать на провокации со стороны украинских теннисисток следует естественным путём. Цуренко и Костюк повели себя некрасиво. Но чего нам возникать? Если даже соперницы не хотят выходить с нашими девушками на корт — это их позиция и их проблемы. Нам остаётся просто делать свою работу и никак не реагировать. Ну не пожала Костюк руку Грачёвой — и бог с ней. Это не настолько важное событие. Пускай остаётся на её совести», — заявил Янчук RT.

Ранее Янчук высказался о защите прав российских теннисистов Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).