Янчук — о защите прав российских теннисистов: в WTA и ATP считают, что вопрос политики не дело спортсменов

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о защите прав российских теннисистов Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

«WTA и ATP всегда придерживались такой позиции. Для примера можно вспомнить 60—70-е годы прошлого века. Тогда практически от всех международных соревнований отстранили спортсменов из ЮАР из-за политики апартеида. Но в теннисе они продолжали выступать. Причём советским игрокам на родине играть с ними не разрешали из-за боязни, что африканские страны в ответ могут бойкотировать Олимпиаду в Москве. Но в руководстве мирового тенниса продолжали настаивать на своём: южноафриканцам запрещено выходить на корт в командных турнирах, например Кубке федераций, но в личных ни о каком запрете речи не шло. Там считают, что вопрос политики не дело атлетов», — заявил Янчук RT.

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