Узнать больше

Янчук — о защите прав российских теннисистов: в WTA и ATP считают, что вопрос политики не дело спортсменов

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о защите прав российских теннисистов Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).
Янчук — о защите прав российских теннисистов: в WTA и ATP считают, что вопрос политики не дело спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«WTA и ATP всегда придерживались такой позиции. Для примера можно вспомнить 60—70-е годы прошлого века. Тогда практически от всех международных соревнований отстранили спортсменов из ЮАР из-за политики апартеида. Но в теннисе они продолжали выступать. Причём советским игрокам на родине играть с ними не разрешали из-за боязни, что африканские страны в ответ могут бойкотировать Олимпиаду в Москве. Но в руководстве мирового тенниса продолжали настаивать на своём: южноафриканцам запрещено выходить на корт в командных турнирах, например Кубке федераций, но в личных ни о каком запрете речи не шло. Там считают, что вопрос политики не дело атлетов», — заявил Янчук RT.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал отказ украинки Леси Цуренко играть с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить