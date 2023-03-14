Чесноков — об отказе Цуренко играть с Соболенко из-за панической атаки: грязное, отвратительное враньё

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал отказ украинки Леси Цуренко играть с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки.

«В WTA-туре я работал с Еленой Весниной, а потому, зная Цуренко, могу утверждать: нельзя верить ни одному её слову. Всё сказанное ею — грязное, отвратительное враньё. Такое поведение проявляется во всём. А наезд на Стива Саймона — некрасивый поступок. Фактически она отказалась играть с Ариной Соболенко без уважительной причины: якобы у неё спёрло дыхание из-за возможного допуска россиян и белорусов. Цуренко обвинила в своей болезни кристально чистого человека. Имела место попытка отвратительного пиара, и все верят в эту грязь. Считаю, Лесю следует серьёзно наказать: лишить всех очков и призовых за выступление в Индиан-Уэллсе и дисквалифицировать на два месяца», — заявил Чесноков RT.

Ранее Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв может обыграть любого теннисиста, кроме соотечественника Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.