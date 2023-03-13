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Чесноков: Рублёв может обыграть любого теннисиста, кроме Джоковича и Медведева

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв может обыграть любого теннисиста, кроме соотечественника Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.
Чесноков: Рублёв может обыграть любого теннисиста, кроме Джоковича и Медведева
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Juergen Hasenkopf

«Умбер хороший теннисист, но давно не играл, Рублёв его комфортно прошёл. Андрей нашёл свою оптимальную форму, он уверен в себе, сейчас он может обыгрывать всех, кроме Джоковича и Медведева. Норри уже выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе, ему там нравится играть, но я думаю, что у Андрея больше шансов на победу», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В третьем круге Рублёв победил Умбера со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Россиянин сделал четыре подачи навылет при четырёх реализованных брейк-пойнтах из шести. Его соперник совершил четыре эйса и четыре двойные ошибки. Он также реализовал один брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублёв сыграет с Норри.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от предстоящей игры с немцем Александром Зверевым в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

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