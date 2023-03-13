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В МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне

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В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что следят за обсуждением вопроса по допуску российских теннисистов на Уимблдон в 2023 году.
В МОК наблюдают за обсуждением участия российских теннисистов в Уимблдоне
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«То, что сейчас обсуждается в олимпийском движении, ничем не отличается от того, что уже происходит в ряде международных видов спорта. Буквально на прошлых выходных мы видели, как украинская теннисистка выиграла турнир WTA в Остине, обыграв в финале игрока с российским паспортом. В этом контексте мы с большим интересом следим за обсуждением участия игроков с российскими или белорусскими паспортами в Уимблдоне», — говорится в заявлении МОК

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. 

Весной 2022 года AELTC и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее организаторы Уимблдона заявили, что ещё не приняли решения об участии россиян в соревновании.

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