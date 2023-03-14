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Чесноков считает, что WTA и ATP недостаточно защищают интересы российских спортсменов

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) недостаточно защищают интересы российских спортсменов.
Чесноков считает, что WTA и ATP недостаточно защищают интересы российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Dylan Buell

«Я не считаю, что WTA и ATP должным образом защищают права российских теннисистов. Во-первых, наши ребята вынуждены выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. Во-вторых, в прошлом году пропустили Уимблдон. В-третьих, Костюк отказалась жать руку Грачёвой и никак не была за это наказана. А ведь все игроки обязаны изучить специальный сбор правил поведения от WTA и ATP на 200 страниц, где прописано всё. Украинка нарушила их, но не пострадала», — заявил Чесноков RT.

Ранее Чесноков прокомментировал отказ украинки Леси Цуренко играть с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки.

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