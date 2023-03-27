Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами

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Россиянка Анастасия Потапова оформила выход в 1/4 финала плей-офф турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США).
Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами
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21-летняя теннисистка из России в матче четвёртого круга нанесла поражение китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале Потапова сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и полькой Магде Линетт.

Россиянка занимает 26-е место в рейтинге WTA. Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о желании российской теннисистки Варвары Грачёвой получить гражданство Франции.



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