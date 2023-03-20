«Время выдать новую»: Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и прервал серию из 19 побед

Даниил Медведев не смог выиграть четвёртый титул подряд, уступив в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлосу Алькарасу. Испанец полностью контролировал ход матча и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта, а также набрал в пять раз больше активно выигранных очков. По мнению Шамиля Тарпищева, у Медведева прошёл пик формы, поэтому он не смог навязать равную борьбу противнику. А сам россиянин подчеркнул, что за последние месяцы обрёл уверенность и намерен начать новую серию побед.

Решающий матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе был достоин турнира Большого шлема, ведь в нём сошлись одни из самых ярких игроков ATP-тура на сегодняшний день. Карлос Алькарас — самый молодой теннисист, становившийся первой ракеткой мира, а Даниил Медведев — обладатель феноменальной победной серии из 19 матчей. До поездки в США россиянин завоевал трофеи в Роттердаме, Дохе и Дубае, отдав при этом соперникам всего пять сетов.

Стоит ли говорить, что настрой на победу у Даниила в этом матче был запредельным. Его не смущали ни слишком медленное покрытие, которым он возмущался с первого дня, ни небольшая травма, полученная в игре четвёртого круга с Александром Зверевым. Медведев даже пошутил по этому поводу, что начал играть лучше, повредив лодыжку, а корт каким-то образом стал быстрее к полуфиналу.

В нём он, к слову, в двух сетах разобрался с Фрэнсисом Тиафо, установив ещё одно уникальное достижение. Россиянин выиграл все 15 матчей у соперников из США на турнирах серии «Мастерс». По данным Opta, с 1990 года, когда был создан ATP-тур в его современном виде, 138 игроков из разных стран провели десять и более матчей с американскими теннисистами, и лишь Медведев не уступал им.

Едва ли не более мотивированным был перед финалом Алькарас, который в случае победы возвращался на первую строчку мирового рейтинга. Но, по словам испанца, именно это ему нужно было выбросить из головы и сосредоточиться исключительно на игре. Тем более, что противостоять ему должен был, как подчеркнул сам Карлос, лучший теннисист мира на данный момент.

«Он — стена. Отбивает каждый мяч, даже удары, которые отбить невозможно. Мы с командой говорим, что он вытаскивает практически из угла корта и всё равно набирает очки. Великолепный игрок. Я всегда говорю: если хочешь быть лучшим, тебе нужно победить лучшего, и я бы сказал, что Даниил — лучший игрок на сегодняшний день… У него поразительная серия побед. Для меня лично это станет серьёзным испытанием, но я хорошо к этому готов. Завтра в финале выложусь на максимум», — заявлял теннисист накануне матча.

Ранее пути спортсменов пересекались лишь однажды — во втором круге Уимблдона-2021 — и тогда победу в трёх сетах одержал Медведев. Но, как подчеркнул Даниил, с тех пор много воды утекло и Алькарас сегодня — совершенно другой игрок, нежели два с лишним года назад.

«У него великолепные навыки, которые с трудом поддаются сравнению с кем-либо ещё. Его форхенд — одно загляденье. Не думаю, что есть кто-то, кто мог бы бить с такой силой, да ещё и топ-спином. Поэтому он и стал самой юной первой ракеткой мира в истории. Это что-то да значит. Играть против него будет захватывающе и здорово», — заявил россиянин.

И действительно, игра в Индиан-Уэллсе ничем не напоминала первую встречу теннисистов в Лондоне. На этот раз инициативой полностью владел испанец, который не позволил сопернику проявить ни одного из своих лучших качеств. Медведеву не удавалось проводить выигрышные комбинации, так как Алькарас пресекал их на корню. Он часто менял направление ударов, без сомнений выходил к сетке и атаковал при первой же возможности. Само за себя тут говорит соотношение активно выигранных мячей: 19-4 в пользу испанца.

У россиянина за всю игру возник лишь один намёк на брейк-пойнт, когда он добрался до счёта 40:40 в восьмом гейме второго сета. Но Алькарас тогда уже подавал на матч, и своего, естественно, не упустил. А вот Даниил проиграл подачу трижды, при этом нельзя сказать, что он испытывал какие-то особые проблемы с этим элементом. Экс первая ракетка мира довольно стабильно попадал первым мячом (65%), но испанец умудрился даже с мощнейшей подачи соперника выиграть 12 очков из 31. А со второго мяча Алькарас и вовсе праздновал триумф в более чем половине случаев (10 из 17).

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В итоге матч завершился стремительно — за 1 час 12 минут. Благодаря этой победе Алькарас вернул себе первую строчку мирового рейтинга, а Даниил остановился в шаге от повторения своей лучшей победной серии, которая составляет 20 матчей. Именно столько он не проигрывал на стыке двух сезонов в 2020 и 2021 году.

«Было бы круто установить новый рекорд и, возможно, попытаться переписывать его как можно дольше. Здорово иметь такие серии. Очень разочарован, что она прервалась. Однако столько побед кряду придали мне немало уверенности, поскольку в прошлом году именно таких серий мне не хватало. Я иногда пробивался в финал, в Цинциннати добрался до полуфинала, играл вроде неплохо, но недостаточно хорошо для этой стадии. Мне удалось выиграть 19 матчей подряд. Я горжусь этим, но теперь настало время попытаться выдать новую победную серию. Другого пути в теннисе нет», — сказал россиянин на послематчевой пресс-конференции.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Медведев не смог оказать достойное сопротивление противнику из-за того, что на финал пришёлся спад формы.

«Алькарас очень моторный, здорово играл слёта и был более разнообразен. Удачно выходил к сетке. Даня же на таком покрытии не мог ничего ему противопоставить. Алькарас в финале сыграл грамотно. Даня чуть прошёл пик своей формы, начал матч неудачно и сразу отдал инициативу», — цитирует специалиста ТАСС.

Начать новую победную серию Медведев сможет уже на этой неделе: он выступит на турнире серии «Мастерс» в Майами.