Медведев — о поражении Алькарасу: у меня были очень токсичные отношения с кортом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) от испанца Карлоса Алькараса.

«У меня были очень токсичные отношения с этим кортом. Я плохо отнёсся к нему, а взамен вывихнул лодыжку и порезал большой палец. Но это также позволило мне закончить турнир, поэтому большое спасибо. Я вернусь», — сказал Медведев.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Таким образом, россиянин прервал победную серию из 19 матчей. За прошедшие недели теннисист выиграл три титула — в Роттердаме, Дохе и Дубае и вышел в четвёртый финал подряд.

Ранее сообщалось, что Алькарас обгонит Новака Джоковича и станет первой ракеткой мира.