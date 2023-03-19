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Медведев назвал Алькараса потрясающим теннисистом

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча с испанцем Карлосом Алькарасом в рамках турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев назвал Алькараса потрясающим теннисистом
  • Gettyimages.ru

«Карлос — потрясающий. У него великолепные способности. Приятно смотреть на его форхенд. Не думаю, что есть кто-то, кто бьёт сильнее, чем он. Вот почему Карлос был первым в мире, самым молодым номером один в истории», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6. Таким образом, Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Он также вышел в финал на четвёртом турнире подряд.

Матч между теннисистами пройдёт в ночь на 20 марта.

Ранее Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире.

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