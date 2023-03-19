Узнать больше

Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире

Короткая ссылка
Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве перед финалом турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире
  • Legion-Media

«Очень хочу сыграть с лучшим теннисистом в мире. Всегда говорю, что если хочешь быть лучшим, то должен побеждать лучших. Я бы сказал, что Даниил сейчас лучший в мире, у него потрясающая победная серия. Для меня это будет серьёзным испытанием, но я реально к нему готов», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале Алькарас победил итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В финале он встретится с Даниилом Медвеедвым, который в полуфинале обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:5, 7:6).

Ранее Медведев прокомментировал победу над Тиафо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить