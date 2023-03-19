Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве перед финалом турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

«Очень хочу сыграть с лучшим теннисистом в мире. Всегда говорю, что если хочешь быть лучшим, то должен побеждать лучших. Я бы сказал, что Даниил сейчас лучший в мире, у него потрясающая победная серия. Для меня это будет серьёзным испытанием, но я реально к нему готов», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале Алькарас победил итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В финале он встретится с Даниилом Медвеедвым, который в полуфинале обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:5, 7:6).

Ранее Медведев прокомментировал победу над Тиафо.