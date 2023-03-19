Медведев — о матче с Тиафо: концовка получилась безумной

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) (7:5, 7:6).

«Концовка получилась безумной. Я очень зажался. При счёте 6:5 упустил 40:0 и зажался, когда стало ровно. Думал: «Господи, сколько возможностей уже упустил».

Но мне всё равно удавалось хорошо играть. При счёте 5:1 на тай-брейке подумал: «Постарайся сделать 6:1, чтобы было пять матчболов». В итоге 5:4. Завершить эйсом стало таким облегчением. Не знаю, что сказать. Рад, что сумел не проиграть матч», — приводит слова Медведева Sport24.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее сообщалось, что Медведев продлил победную серию в АТР до 19 матчей.