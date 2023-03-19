Медведев продлил победную серию в АТР до 19 матчей

Россиянин Даниил Медведев установил очередной рекорд в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) сезона 2023 года.

Теннисист из России в полуфинальном матче представительного турнира в Индиан-Уэллсе (США) нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в двух сетах со счётом 7:5, 7:6. Таким образом, Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Он также вышел в финал на четвёртом турнире подряд.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США).