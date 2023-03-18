Рыбакина и Соболенко вышли в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
- AP
В 1/2 финала Рыбакина одержала победу над польской теннисисткой Игой Свёнтек со счётом 6:2, 6:2, а Соболенко победила гречанку Марию Саккари — 6:2, 6:3.
Финал турнира WTA состоится 20 марта. Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $8,8 млн.
Действующей победительницей турнира является Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Саккари.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе.