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Рыбакина и Соболенко вышли в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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Теннисистки Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
Рыбакина и Соболенко вышли в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
  • AP

В 1/2 финала Рыбакина одержала победу над польской теннисисткой Игой Свёнтек со счётом 6:2, 6:2, а Соболенко победила гречанку Марию Саккари — 6:2, 6:3.

Финал турнира WTA состоится 20 марта. Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $8,8 млн.

Действующей победительницей турнира является Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Саккари.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе.

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