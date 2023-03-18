Рыбакина и Соболенко вышли в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Теннисистки Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

AP