Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, продлив серию побед до 18

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

На счету Медведева четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и два реализованных из семи брейк-пойнтов. Испанец сделал один эйс.

В следующем круге российский теннисист сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Медведев получил несерьёзную травму во время матча с немцем Александром Зверевым.