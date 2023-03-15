Тарпищев считает, что травма не помешает Медведеву продолжить выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев получил несерьёзную травму во время матча с немцем Александром Зверевым.

«У Дани лёгкий надрыв связок. Если бы с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма нестрашная — болеть, конечно, будет, но это некритично. Можно продолжать играть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев одержал победу над Зверевым в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Спортсмен смог добиться своей 17-й победы, несмотря на травму, которую получил во время матча. Теннисист подвернул ногу во время розыгрыша при счёте 6:7 (5:7), 3:2 и не смог встать. Зверев подошёл к нему, чтобы помочь, но Медведев отказался от помощи и стал ждать врача. После медицинского тайм-аута матч возобновился.

Ранее Медведев рассказал, чем хочет запомниться в своём виде спорта.