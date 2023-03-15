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Медведев: хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за игру

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем хочет запомниться в своём виде спорта.
Медведев: хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за игру
  • globallookpress.com
  • © Panoramic

«Я хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за мою игру и за положительные качества. Я хочу иметь хорошие отношения со всеми ребятами на корте. Я уверен, что буду только совершенствоваться в этом деле», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Спортсмен смог добиться своей 17-й победы, несмотря на травму, которую получил во время матча. Теннисист подвернул ногу во время розыгрыша при счёте 6:7 (5:7), 3:2 и не смог встать. Зверев подошёл к нему, чтобы помочь, но Медведев отказался от помощи и стал ждать врача. После медицинского тайм-аута матч возобновился.

Ранее сообщалось, что Медведев извинился перед Зверевым после их матча в Индиан-Уэллсе.

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