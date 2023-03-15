Медведев извинился перед Зверевым после их матча в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Александром Зверевым в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Извини, что я так надолго уходил. Я не специально, я не специально, правда», — сказал Медведев своему сопернику.

Игра завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

Медведев смог добиться своей 17-й победы, несмотря на травму, которую получил во время матча. Теннисист подвернул ногу во время розыгрыша при счёте 6:7 (5:7), 3:2 и не смог встать. Зверев подошёл к нему, чтобы помочь, но Медведев отказался от помощи и стал ждать врача. После медицинского тайм-аута матч возобновился.

Ранее Андрей Рублёв потерпел поражение от Кэмерона Норри в матче 1/8 финала в Индиан-Уэллсе.