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Медведев извинился перед Зверевым после их матча в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Александром Зверевым в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев извинился перед Зверевым после их матча в Индиан-Уэллсе
  • AP
  • © Luca Bruno

«Извини, что я так надолго уходил. Я не специально, я не специально, правда», — сказал Медведев своему сопернику.

Игра завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

Медведев смог добиться своей 17-й победы, несмотря на травму, которую получил во время матча. Теннисист подвернул ногу во время розыгрыша при счёте 6:7 (5:7), 3:2 и не смог встать. Зверев подошёл к нему, чтобы помочь, но Медведев отказался от помощи и стал ждать врача. После медицинского тайм-аута матч возобновился.

Ранее Андрей Рублёв потерпел поражение от Кэмерона Норри в матче 1/8 финала в Индиан-Уэллсе.

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