Рублёв потерпел поражение от Норри в матче 1/8 финала в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Россиянин проиграл британцу Кэмерону Норри со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Рублёв допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти и сделал восемь эйсов. На счету Норри две подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В следующем раунде британский теннисист сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Алехандро Табило (Чили).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.