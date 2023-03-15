Теннисист Медведев одержал 17-ю победу, обыграв Зверева в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Россиянин одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:7, 7:6, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

Медведев смог добиться своей 17-й победы, несмотря на травму, которую получил во время матча. Теннисист подвернул ногу во время розыгрыша при счёте 6:7 (5:7), 3:2 и не смог встать. Зверев подошёл к нему помочь, но Медведев отказался от помощи и стал ждать врача. После медицинского тайм-аута матч возобновился.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) недостаточно защищают интересы российских спортсменов.