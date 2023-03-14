Медведев получил травму во время теннисного матча в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев получил травму во время матча четвёртого круга теннисного турнира серии в Индиан-Уэллсе (США) с немцем Александром Зверевым.

Российский теннисист подвернул ногу во время розыгрыша при счёте 6:7 (5:7), 3:2 и не смог встать самостоятельно. Зверев подошёл к нему помочь, но Медведев отказался от помощи и стал ждать врача.

После медицинского тайм-аута матч возобновился.

В этом году 27-летний россиянин выиграл два турнира подряд — в Роттердаме и Дохе. Он занимает шестое место в рейтинге лучших теннисистов мира. Всего в сезоне-2022/23 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев одержал 16 побед.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Медведев должен быть лучше готов к встрече со Зверевым.