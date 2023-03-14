Тарпищев: Медведев должен быть готов к матчу против Зверева лучше соперника
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«Можно предположить, что будет много игры с задней линии, многое зависит от того, кто как восстановился после предыдущих встреч турнира. По логике Даня должен быть чуть лучше готов, чем Зверев», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В третьем круге он победил белоруса Илью Ивашко со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 1 час 46 минут.
Матч с участием Медведева и Зверева пройдёт 14 марта.
Ранее Тарпищев допустил, что Медведеву могли дать неточную информацию о покрытии в Индиан-Уэллсе.