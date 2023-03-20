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Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе

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Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) над россиянином Даниилом Медведевым.

«Я играю великолепно. Конечно, условия были довольно жёсткими и Даниил играл не в своей лучшей форме, очевидно. Всё, что я могу сказать, это то, что я действительно доволен своим выступлением», — сказал испанец после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Алькарас получит 1000 рейтинговых очков и $1,2 млн призовых за победу в финале. Он обгонит Новака Джоковича и вернёт себе статус первой ракетки мира.

Ранее сообщалось, что Медведев прервал победную серию из 19 матчей.

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