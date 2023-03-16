С порезом и на обезболивающих: как Медведев впервые в карьере пробился в полуфинал теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев продлил свою победную серию до 18 матчей. В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он взял верх над Алехандро Давидович-Фокиной в двух сетах. Российский теннисист провёл встречу на обезболивающих из-за полученной в противостоянии с Александром Зверевым травмы лодыжки, а по ходу отчётного поединка ещё и серьёзно повредил большой палец на руке. За выход в финал экс первая ракетка мира поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, которому ещё не проигрывал.

Даниил Медведев продолжает победную поступь на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Россиянин одержал победу над Алехандро Давидович-Фокиной и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира. Ранее лучшим результатом экс первой ракетки мира был четвёртый круг. А в целом беспроигрышная серия Даниила составляет уже 18 матчей, причём лишь в пяти из них он доводил дело до третьего сета.

Перед игрой с испанцем определённые опасения вызывало состояние ноги Медведева, которую он травмировал во встрече с Александром Зверевым. Тогда спортсмен во время одного из розыгрышей поскользнулся и подвернул голеностоп — пришлось брать медицинский перерыв.

Даже после оказания помощи россиянин заметно прихрамывал и довёл тот матч до победы на характере. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев впоследствии сообщил, что у Даниила лёгкий надрыв связок, который будет беспокоить, но вряд ли помешает выступать дальше.

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В связи с этим Медведеву стоило не растягивать матч с Давидович-Фокиной, и он вошёл в игру стремительно: с ходу сделал брейк и повёл со счётом 3:0. После этого у россиянина была ещё одна возможность взять подачу соперника, однако испанец отыгрался с брейк-пойнта. Но запаса Даниилу хватило для победы — свои геймы экс первая ракетка мира брал уверенно, хотя и испытывал заметные проблемы с первой подачей. Однако те мячи, которые всё-таки проходили, Даниил использовал на максимум. В стартовой партии он выиграл все 14 розыгрышей с первой подачи, сделав при этом лишь один эйс.

Второй сет вышел более упорным: теннисисты брали свои геймы вплоть до счёта 5:5, хотя шансы на брейк были и у того, и у другого — восьмой гейм фаворит начал и вовсе с 0:40. У Медведева по-прежнему не ладились дела на подаче, а в одном из эпизодов он ещё и повредил большой палец на правой руке. Давидович-Фокина сделал укороченный, Даниил дёрнулся к мячу, но поскользнулся и упал на ракетку, прижав палец к корту. Рассечение оказалось довольно сильным, и теннисисту пришлось обращаться к врачу, чтобы сделать перевязку.

Как признался после игры Медведев, он даже ножом никогда в жизни так не рассекал себя, потому что практически не готовит. Пострадала и ракетка — Даниил несколько раз обращался к судье с просьбой привести её в порядок, но арбитр не позволил ему покинуть корт, а лишь предложил взять другую. В итоге россиянин спешно перематывал ручку между геймами, так как, по его словам, эта ракетка была единственной с подходящей натяжкой струн и заменить её не представлялось возможным.

К счастью, все эти злоключения не сказались отрицательным образом на игре Медведева, и в 11-м гейме ему удалось-таки сделать брейк, а в следующем успешно подать на матч.

«Игра была совершенно сумасшедшей. Я мог бы об этом минут 15 говорить, но, вообще, я просто очень рад, что мне удалось преодолеть такой жёсткий матч в таких жёстких условиях, учитывая ветер», — приводит слова теннисиста официальный сайт ATP.

Также он особо подчеркнул, что лодыжка особо не беспокоила его по ходу игры, хотя во время разминки, наоборот, болела очень сильно.

«Я знал, что буду играть, знал, что буду стараться. Но я не мог как следует двигаться во время разминки. Я старался её разминать как можно дольше, принял одно обезболивающее, так что это, вероятно, помогло. И во время матча, надо сказать, я чувствовал себя всё лучше и лучше», — рассказал Даниил.

Следующим соперником россиянина станет Фрэнсис Тиафо. История их личных встреч насчитывает четыре матча, и все они остались за Медведевым. В последний раз они играли друг с другом на «Мастерсе» в Майами в 2021 году. В Индиан-Уэллсе американец предстал в отменной форме: он не отдал соперникам ещё ни сета, а в четвертьфинале одолел обидчика Андрея Рублёва британца Кэмерона Норри.

По словам Даниила, соперник проводит шикарный турнир и справиться с ним будет чрезвычайно непросто.

«Фрэнсис играет с очень большим энтузиазмом, пылом — так что при удачном стечении обстоятельств он может победить любого. Я уверен, что он может одолеть Новака, Рафу. И Рафу, кстати, он уже победил, на US Open — а это очень большое дело. Мне, конечно, нужно постараться изо всех сил, чтобы в статистике head-to-head здесь по-прежнему остался ноль. Это всегда нелегко, и мне просто надо будет продемонстрировать свой лучший теннис и попытаться обыграть его», — заключил россиянин.