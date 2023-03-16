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Теннисист Медведев повредил палец в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев порезал палец во время четвертьфинального матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной на турнире серии в Индиан-Уэллсе (США).
Теннисист Медведев повредил палец в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Я его рассёк. Я никогда так даже ножом не резался, потому что редко готовлю», — цитирует Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Россиянин обыграл испанца со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету Медведева четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и два реализованных из семи брейк-пойнтов. Испанец сделал один эйс.

В следующем круге российский теннисист сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее сообщалось, что Медведев получил травму во время матча четвёртого круга теннисного турнира серии в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым.

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