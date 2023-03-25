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Теннисистка Грачёва — о победе над Жабер: поймала волну стабильности

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Российская теннисистка Варвара Грачёва поделилась эмоциями от победы над пятой ракеткой мира Онс Жабер в матче второго круга турнира в Майами.
Теннисистка Грачёва — о победе над Жабер: поймала волну стабильности
  • AP

«Я просто, наверное, поймала эту волну, на которой я играю стабильно, где у меня всегда есть возможность играть в свой теннис, быть агрессивной, доставлять другим проблемы своим стилем игры», — цитирует Грачёву пресс-служба WTA.

Россиянка переиграла туниску Онс Жабер со счётом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 7 минут.

В следующем круге Грачёва встретится со своей соотечественницей Эрикой Андреевой.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о причинах поражений российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

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