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Ольховский назвал причину последних неудач Касаткиной

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о причинах поражений российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Я считаю, что Дарье не хватает уверенности. В женском теннисе сейчас сложилась такая ситуация, когда есть тройка лидеров Швёнтек — Соболенко — Рыбакина, а уровень остальных примерно равный. А здесь всё зависит от психологического состояния и уверенности в своих ударах», — цитирует Ольховского Vprognoze.

Россиянка потерпела поражение от бельгийки Элисе Мертенс со счётом 6:4, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В третьем раунде Мертенс сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Сиюй Ван (Китай).

Во втором сете Касаткина вызвала на корт врача. Ей измерили давление и дали таблетку.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн. 

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Вулфом в матче второго круга турнира в Майами.

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