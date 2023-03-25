Рублёв прокомментировал победу над Вулфом в матче второго круга турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей победе над американцем Джеффри-Джоном Вулфом в матче второго круга турнира в Майами (США).

«Я с самого начала уступал в счёте, поэтому было нелегко. В конце первого сета я был рад, что сохранил внутреннее спокойствие, и просто ждал своего момента. Как только у меня появился шанс, я его реализовал, а потом заиграл немного лучше и почувствовал себя увереннее», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Встреча закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

На счету россиянина 16 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Вулф семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из шести.

Ранее Рублёв одержал победу над соотечественником Даниилом Медведевым в выставочном матче в Мехико.