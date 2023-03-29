Теннисист Хачанов прервал серию поражений от игроков топ-10
Россиянин прервал свою неудачную серию поражений от игроков топ-10, которая длилась 3,5 года.
Последний раз Хачанов побеждал теннисиста из топ-10 рейтинга ATP в августе 2019 года — немца Александра Зверева.
29 марта российский теннисист одержал победу над Циципасом со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В следующем туре Хачанов сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).