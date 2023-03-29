Теннисист Хачанов прервал серию поражений от игроков топ-10

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Российский теннисист Карен Хачанов победил третью ракетку мира Стефаноса Циципаса в матче 1/8 финала «Мастерса» в Майами.

Россиянин прервал свою неудачную серию поражений от игроков топ-10, которая длилась 3,5 года.

Последний раз Хачанов побеждал теннисиста из топ-10 рейтинга ATP в августе 2019 года — немца Александра Зверева.

29 марта российский теннисист одержал победу над Циципасом со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В следующем туре Хачанов сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

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