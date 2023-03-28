Рублёв проиграл Синнеру и завершил выступление на «Мастерсе» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

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