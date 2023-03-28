Рублёв проиграл Синнеру и завершил выступление на «Мастерсе» в Майами

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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Рублёв проиграл Синнеру и завершил выступление на «Мастерсе» в Майами
  • globallookpress.com
  • © Nikku/XinHua

Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

В следующем раунде Синнер сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Ранее финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков на примере российской теннисистки Варвары Грачёвой объяснил, почему не следует осуждать отечественных спортсменов, согласившихся выступать за другие страны. 

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