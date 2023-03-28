Рублёв проиграл Синнеру и завершил выступление на «Мастерсе» в Майами
- globallookpress.com
- © Nikku/XinHua
Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Ранее финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков на примере российской теннисистки Варвары Грачёвой объяснил, почему не следует осуждать отечественных спортсменов, согласившихся выступать за другие страны.