Чесноков объяснил, почему нельзя осуждать сменивших гражданство российских спортсменов

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Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков на примере российской теннисистки Варвары Грачёвой объяснил, почему не следует осуждать отечественных спортсменов, согласившихся выступать за другие страны.
Чесноков объяснил, почему нельзя осуждать сменивших гражданство российских спортсменов
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«В целом я не вижу как в поступке Грачёвой, так и в решении других отечественных атлетов поменять гражданство ничего страшного. Поймите, ведь для спортсмена лишение возможности выступать равносильно смерти. Это можно сравнить с остановкой дыхания. И ладно ещё теннис, тут люди по крайней мере могут играть в личных турнирах. В других видах всё намного печальнее. Поэтому я выступаю за то, чтобы спортсмены соревновались при появлении первой возможности под флагом любой страны», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Кафельников оценил, могут ли в ближайшее время некоторые российские теннисисты сменить спортивное гражданство.

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