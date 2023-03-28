Кафельников — о выступлении российских теннисистов за другие страны: у каждого есть возможность выбора

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил, могут ли в ближайшее время некоторые российские теннисисты сменить спортивное гражданство.
Кафельников — о выступлении российских теннисистов за другие страны: у каждого есть возможность выбора
  • РИА Новости

«Я не думаю, что возможность участия в командных турнирах может всерьёз подвигнуть отечественных теннисистов на получение паспортов других стран. Для меня, если бы я в настоящий момент продолжал карьеру, это точно мотивацией бы не послужило. Но мы не можем решать за всех. У каждого спортсмена есть возможность личного выбора», — заявил Кафельников в интервью RT.

Ранее Чесноков предположил, что Грачёвой будет комфортнее играть с паспортом Франции.

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