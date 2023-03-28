Чесноков — о возможной смене гражданства Грачёвой: ей будет комфортнее играть с паспортом Франции
- AP
«Я знаю, что Варвара не только постоянно тренируется во Франции, но и живёт там. Понятно, что в сложившейся политической ситуации ей будет гораздо комфортнее играть с местным паспортом. Но мне сложно судить за Грачёву и оценивать её решение. С другой стороны, она же не отказывается от российского гражданства», — заявил Чесноков в интервью RT.
Ранее Кафельников объяснил, как получение французского гражданства может пойти Грачёвой на пользу.