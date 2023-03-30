Источник: Джокович сможет сыграть на US Open после отмены ковид-ограничений в США

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Сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на US Open после отмены ковид-ограничений в США.
Источник: Джокович сможет сыграть на US Open после отмены ковид-ограничений в США
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Sky Sports.

Сообщается, что сенат США принял законопроект, отменяющий действие ковид-протоколов, принятых в марте 2020 года. Ожидается, что президент Джо Байден подпишет этот законопроект.

В 2022 году теннисист пропустил Открытый чемпионат США, а также ряд предшествовавших ему турниров. Тогда сербу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

US Open 2023 состоится с 28 августа по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Джокович пропускает турнир в Майами из-за правительственных ограничений в США.

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