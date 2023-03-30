Источник: Джокович сможет сыграть на US Open после отмены ковид-ограничений в США
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Об этом информирует Sky Sports.
Сообщается, что сенат США принял законопроект, отменяющий действие ковид-протоколов, принятых в марте 2020 года. Ожидается, что президент Джо Байден подпишет этот законопроект.
В 2022 году теннисист пропустил Открытый чемпионат США, а также ряд предшествовавших ему турниров. Тогда сербу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
US Open 2023 состоится с 28 августа по 10 сентября.
Ранее сообщалось, что Джокович пропускает турнир в Майами из-за правительственных ограничений в США.