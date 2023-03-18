Джокович пропустит турнир в Майами из-за правительственных ограничений в США

Директор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами Джеймс Блейк сообщил, что сербский теннисист Новак Джокович пропустит соревнования из-за правительственных ограничений в США.

«Мы пытались добиться, чтобы Новаку сделали исключение, однако этого не произошло. Очевидно, что мы являемся одним из главных соревнований в мире и хотели бы, чтобы в нём участвовали лучшие теннисисты. Мы пытались договориться с правительством, но это не в наших силах. Мы сделали всё, что могли», — приводит слова Блейка Tennis Channel.

Напомним, что Джоковичу, который не вакцинирован от коронавируса, отказали в праве на въезд в США для участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

В 2022 году теннисист пропустил Открытый чемпионат США, а также ряд предшествовавших ему турниров. Тогда 35-летнему сербу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее американский теннисист Джон Иснер раскритиковал правительство США за отказ Джоковичу на въезд в страну для участия в двух турнирах.