Американский теннисист раскритиковал правительство США за отказ Джоковичу на въезд в страну

Американский теннисист Джон Иснер подверг критике правительство США за отказ сербу Новаку Джоковичу на въезд в страну для участия в двух турнирах.

«Не волнуйтесь, ребята, всего лишь 11 мая Джокович будет считаться достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке, наше правительство с самого начала было в курсе всех вещей, связанных с коронавирусом», — написал Иснер в социальных сетях.

Напомним, что теннисист просил разрешения въехать в США без прививки от коронавирусной инфекции.

Американские власти продлили ограничение на въезд для непривитых спортсменов до 11 мая. Таким образом, Джокович не будет участвовать в предстоящих турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан‑Уэллсе и Майами.

Ранее Джокович рассказал о преимуществах россиянина Даниила Медведева.