Хачанов поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами
«С одной стороны, мы знаем друг друга очень хорошо, мы хорошие друзья за кортом, но вне — мы соперники.
Мы уже играли в начале года в Аделаиде, он обыграл меня. Я попытаюсь подойти к полуфиналу иначе», — приводит слова Хачанова «Чемпионат».
В четвертьфинале Хачанов обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2).
Полуфинал состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Хачанов впервые с 2019 года вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».