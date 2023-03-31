Хачанов поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

«С одной стороны, мы знаем друг друга очень хорошо, мы хорошие друзья за кортом, но вне — мы соперники.

Мы уже играли в начале года в Аделаиде, он обыграл меня. Я попытаюсь подойти к полуфиналу иначе», — приводит слова Хачанова «Чемпионат».

В четвертьфинале Хачанов обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2).

Полуфинал состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хачанов впервые с 2019 года вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».