Медведев — о победе над Юбэнксом: у меня никогда не было такого хорошего начала сезона

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над американцем Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (6:3, 7:5).

«До задержки из-за дождя я играл не лучшим образом. Он помог мне набраться сил.

у меня никогда не было такого хорошего начала сезона. Много выигранных матчей, турниров. Очень счастлив», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия).

Ранее сообщалось, что Медведев впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами.

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