Медведев — о победе над Юбэнксом: у меня никогда не было такого хорошего начала сезона
«До задержки из-за дождя я играл не лучшим образом. Он помог мне набраться сил.
у меня никогда не было такого хорошего начала сезона. Много выигранных матчей, турниров. Очень счастлив», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия).
Ранее сообщалось, что Медведев впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами.